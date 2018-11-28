Aksaray'da apartmanda yangın paniği

Aksaray'da bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, sabaha karşı Yunus Emre Mahallesi 7061 Sokakta bulunan 5 katlı Yunus Emre Apartmanının 2. katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, Meryem K'nin kiracı olarak oturduğu daireden duman çıktığını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi. Meryem K. komşuların yardımıyla evden çıkarken, ihbar üzerine kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ve polis ekipleri apartmanı her ihtimale karşı tahliye etti. Kapıları tek tek çalarak vatandaşları uyandıran ekipler binayı komple boşaltılırken, yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürülebildi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.