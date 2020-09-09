Aksaray'da aranan 2 şahıs yakalandı

Aksaray'da 'tarihi eser kaçakçılığı' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından aranması bulunan 2 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı. Polisin denetimleri sırasında şüpheli bir araçta ruhsatsız 2 adet silah ele geçirilirken, aracın sürücüsü de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda haklarında 'tarihi eser kaçakçılığı' suçundan aranan R.B. (27) ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından aranan H.E.'yi (61) yakaladı. Emniyete götürülen 2 şahıs, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan KOM ekipleri, Aksaray-Adana karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve silahlara ait fişek ele geçirildi. Araç sürücüsü G.Ö. (43) gözaltına alındı.