Aksaray'da aranan 3 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

Aksaray'da emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla detaylı çalımalar yapan jandarma ekipleri, yaptıkları uygulamada aranması ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma sorumluluk bölgesinde asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerinin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri komando ekipleriyle birlikte görev aldığı uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Şahıslar üzerinde inceleme ve sorgulama yapan jandarma ekipleri 3 şahsın da aranması olduğunu tespit etti. “Uyuşturucu Ticareti Yapmak” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S., “Türk Vatandaş veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama” suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. ve “Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama” suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 14 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimize asayiş ortamının sağlanması ve yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişilerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesini sağlamak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.