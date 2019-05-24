Aksaray'da aranan 4 kişi yakalandı

Aksaray'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, haklarında yakalama kararı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D. (36), “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, silahla tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçundan aranan ve 9 yıl 11 ay 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. (38), “bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan aranan ve 7 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.O. (22) ve “vergi usul kanununa muhalefet” suçundan aranan ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N. (39), yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.