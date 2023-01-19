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Aksaray'da aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi

Aksaray’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıs jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıs jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesinde devriye gezen jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri U.D. isimli şahsı durdurdu. Kimlik kontrolünden geçirilen şahsın aranması olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen U.D. buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkça tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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