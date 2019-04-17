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Aksaray'da aranan şahıslar operasyonu: 3 tutuklama

Aksaray’da polisin düzenlediği üç ayrı operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Aksaray'da polisin düzenlediği üç ayrı operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.


Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslar kapsamında geniş çaplı araştırma ve çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray emniyeti, son yaptığı 3 ayrı operasyonda “Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K.(29), “Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.A. (29) ve “Yaralama” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. (33) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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