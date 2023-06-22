Aksaray'da arazi sulama tartışmasında silahlar ateşlendi: 6 yaralı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 2 grup arasında arazi sulama meselesinden dolayı taşlı, sopalı ve kürekli kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, Ortaköy ilçesi İstiklal Mahallesi Balcı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Perşembe pazarına alışverişe gelen R.K. (50), Cumali Köyü Muhtarı İ.K. (53) ile karşılaştı. Aralarında arazi sulama meselesinden dolayı husumet bulunan taraflar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve kürekli kavgaya dönüştü. Kavga esnasında R.K. aracında bulunan tüfeğini alarak İ.K. ve oğullarına tüfekle ateş açtı. Silahlı ateşe İ.K. ve oğulları karşılık verince çıkan çatışmada R.K. (38), A.K. (44), A.K. (29), C.K. (44), R.K. (50) ve H.O. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik tedbiri aldı. Sağlık ekipleri ise yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.