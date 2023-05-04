Aksaray'da arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Aksaray'da arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanan şahıs 4 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 4 gün önce Taşpazar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu arkadaşı Mahir Arıbaş (43) ile barışan M.Ü. (60) yolda yürürken belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak sırtından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Mahir Arıbaş çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Arıbaş, 4 gün süren yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan cinayet zanlısı M.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan fabrikada işçi olarak çalışan ve 3 çocuk babası olan Mahir Arıbaş'ın kısa bir süre önce arkadaşıyla küfürleşerek kavga ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.