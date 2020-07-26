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Aksaray'da Armutlu-İncesu yolu asfalt çalışmaları tamamlandı

Aksaray İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltsız köy yolu bırakmamak ve var olan yolların kalitelerini yükselterek köylerdeki yaşam kalitelerini artırmak için asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “Adana yolundan Armutlu ve İncesu köylerimize giden 21 Kilometrelik gurup köy yolumuzda alt yapı ve genişletme çalışması yapılarak, mevcutta bulunan 6,5 metre genişliğe sahip yolu, yapılan çalışma ile 8,5 metre genişliğine çıkarttık. Alt yapısı yenilenen yolumuzda yeni sistem 3 kat emisyon asfalt kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar ile halkımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamaları için İl Özel İdare ekiplerimiz sürekli çalışmaktadır” dedi.

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