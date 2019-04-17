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Aksaray'da bataklığa saplanan dana AFAD tarafından kurtarıldı

Aksaray’da otlatılması için bırakıldığı merada sulama kanalında bataklığa saplanan danayı İl Acil Afet Durum (AFAD) ekipleri kurtardı.

Aksaray'da otlatılması için bırakıldığı merada sulama kanalında bataklığa saplanan danayı İl Acil Afet Durum (AFAD) ekipleri kurtardı.


Olay, merkeze bağlı Armutlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otlaması için meraya bırakılan büyükbaş hayvanlardan biri sulama kanalına girdi. Burada bataklığa saplanan danayı geri çıkaramayan hayvan sahibi Kahraman Yasak, durumu AFAD'a bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, vinç ve halat yardımıyla danayı saplandığı bataklıktan sağ salim kurtararak sahibine teslim etti.

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