Aksaray'da bayram öncesi başlatılan trafik denetimleri devam ediyor

Aksaray'da bayram öncesi başlatılan trafik uygulamaları bayram boyunca farklı noktalarda aralıksız devam ediyor.

Aksaray'da vatandaşların bayramlarını huzur ve güven içerisinde geçirmesi için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli uygulamalar devam ediyor. Trafikte kent genelinde yoğunluk yaşanırken, bayram öncesi başlatılan denetimler bayramın 3.gününde de aralıksız sürdürülüyor. Atatürk Bulvarı başta olmak üzere, Bankalar Caddesi, Ankara Caddesi, Eski Sanayi Caddesi ve Ebulfeyz Elçibey Caddesi gibi trafiğin yoğun olduğu noktalarda araçlar tek tek durduruluyor. Durdurulan araçlarda ilk olarak plakalar tablet sistemi üzerinden inceleniyor. Daha sonra araç sürücülerinin hem ehliyet hem de GBT kontrolleri yapılıyor. Yapılan denetimlerde sürücülere kent merkezindeki trafik yoğunluğu hakkında bilgiler veriliyor. Polis ekipleri bayram günlerinde ve sonrasındaki trafik yoğunluğunda yaşanacak olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan denetimler bayram boyunca gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürülürken, İl Emniyet Müdürlüğü bayram tatili dönüşünde de uygulamaların sıklaştırılacağını duyurdu.

Bayram boyunca 2 defa denetimlerde durdurulan Ahmet Deniz (24), “Polislerimiz bayram boyunca 3 gündür uygulama yapıyor. Uygulamaya tam 2 defa girdim. Uygulama yaptıkları için mutluyuz çünkü bizim güvenliğimiz için önemli bir durumdur. 2 kere takıldım ve güzelce uygulamayı yapıyorlar. Evlerine gitmek yerine, aileleriyle vakit geçirmek yerine bizim için çalışıyorlar. Emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum" dedi.