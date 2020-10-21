Aksaray'da Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi'nin temeli atılıyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in projeleri arasında yer alan Bedir Muhtar Cami ve Külliye projesinin temeli atılıyor.

Aksaray Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde zemin iyileştirme ve alt yapı çalışmaları tamamlanan projenin Cuma günü saat 14.00'te inşaat alanında yapılacak tören ile temeli atılacak. Bedir Muhtar Mahallesinde modern mimarisi ile hayata geçecek olan proje tamamlandığında bin 400 metrekare kapalı alana erkek ve bayan bölümüne sahip cami, bay bayan taziye evleri, şadırvan, abdesthane ve lavabolar yapılacak. Cuma günü dualarla gerçekleştirilecek olan temel atma töreni ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer tüm vatandaşları temel atma törenine davet etti. Başkan Dinçer yaptığı açıklamada, "Bedir Muhtar Mahallesinde Bedir Muhtar Kabristanlığı içerisine inşa ettiğimiz cami ve külliye projemizde erkek ve bayan bölümüne sahip cami, taziye evleri, lavabolar ve abdesthaneler, şadırvan ve sosyal donatı alanları yer alıyor. Bedir Muhtar Mahallesinde tarihi dokuyu yaşatmak, eserlerin gelecek nesillere aktarımını sağlamak ve şehirleşme estetiği ile tarihi özellikleri aynı düzlemde buluşturmak maksadıyla Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi projesi için çalışmalara başladık. Cuma günü saat 14.00 da temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.