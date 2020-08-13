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Aksaray'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Aksaray’da iki yabancı uyruklu şahsın kavgasında bir kişi bıçakla yaralanarak ağır yaralandı.

Aksaray'da iki yabancı uyruklu şahsın kavgasında bir kişi bıçakla yaralanarak ağır yaralandı.



Olay, Dere Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde yaşandı. Edinile bilgiye göre, Cuma K. (15) ile Ahmed S. (23) arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cuma K. yanında taşıdığı bıçakla Ahmed S.'yi karın bölgesi ve kollarından olmak üzere toplam 4 ayrı yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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