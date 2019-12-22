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Aksaray'da bin 500 paket ka?ak sigara ele ge?irildi

Aksaray’da bir i? yerine ka?ak sigara operasyonu d?zenleyen polis, bin 500 paket g?mr?k ka?a?? sigara ele ge?irdi.

Aksaray'da bir i? yerine ka?ak sigara operasyonu d?zenleyen polis, bin 500 paket g?mr?k ka?a?? sigara ele ge?irdi.


Edinilen bilgiye g?re, ?l Emniyet M?d?rl??? Ka?ak??l?k ve Organize Su?larla M?cadele (KOM) ?ubesi ekipleri, kente do?u illerinden ka?ak sigara sevkiyat? yap?ld??? ve piyasaya s?r?ld??? bilgisine ula?t?. Bunun ?zerine harekete ge?en ekipler, i? yeri sahibi E.?.'y? takibe ald?. Yap?lan teknik ve fiziki takibin ard?ndan yeterli delil ve bulguya ula?an KOM ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Savc?l??? talimat? ile operasyon i?in d??meye bast?. ??phelinin i? yeri ve evine ger?ekle?tirilen e? zamanl? operasyonda toplam bin 500 paket g?mr?k ka?a?? sigara ele ge?irildi. ??pheli g?zalt?na al?narak, sorgulanmak ?zere emniyete g?t?r?ld?.

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