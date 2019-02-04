Aksaray'da bir yılda 158 faili meçhul olay çözüldü

Aksaray'da 2018 yılında 158 faili meçhul olay, Olay Yeri İnceleme Şubesi tarafından çözüldü.

2018 yılında faili meçhul 158 olayı incelemeye alan İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, delilden sanığa prensibi ile 158 olayı da çözdü. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gelişen toplum yapısı içerisinde suç olgusunun da değişim gösterdiğine değinilerek, “Toplum hayatında büyük yaralar açan suç olgusunun önlenebilmesi amacıyla önleyici hizmetlerin yanı sıra ‘delilden sanığa' prensibi ile olay yerinin bilimsel yöntemlerle incelenmesi ön plana çıkmaktadır. Teknolojik ve bilimsel metotların yardımıyla olay yerinden elde edilen maddi deliller suçların çözümü ve faillerin tespitinde çok büyük rol oynamaktadır. Maddi deliller, mahkemede adeta 'dilsiz tanıklar' olarak adaletin tesisine büyük fayda sağlamaktadırlar. Hatta insanların tanıklıkları dahi maddi delilleri yok edememektedir” denildi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünün teknolojinin getirdiği yenilikler ve sağladığı imkanlarla suçla mücadelede önemli bir görev üstlendiği belirtilen açıklamada, “İlimiz genelinde meydana gelen hırsızlık, cinayet, silahlı saldırı, kurşunlama, kundaklama, yağma, yangın, narkotik suçlarında olay yerleri uzman personel tarafından titizlikle incelenerek delil araştırması yapılmıştır. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 2018 yılı içerisinde yapmış oldukları çalışmalarda olay yerlerinden elde ettikleri vücut izi, kimyasal, biyolojik, balistik bulgular sayesinde faili meçhul 158 olayı aydınlatmışlar, 2017 yılında 140 olan aydınlatma sayısı 158'e çıkarılarak yüzde 13 oranında bir artış sağlanmıştır” denildi.

Emniyet yetkilileri vatandaşlara seslenerek, “Unutulmamalıdır ki ‘her temas bir iz bırakır.' Suç ve suçlularla mücadelemiz bilimsel metotlar kullanılarak kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.