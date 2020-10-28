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Aksaray'da cadde ve sokaklar yıkanıyor

Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çarşı merkezinde ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanında yıkama ve temizlik çalışması yaptı.


Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çarşı merkezinde ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanında bulunan sokakları köpüklü ve tazyikli su ile yıkadı. Sabahın erken saatlerinde başlayan temizlik çalışmaları ile vatandaşların yoğun olarak kullandıkları 15 Temmuz Milli İrade meydanı temiz bir görünüm kazandı. Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatları doğrultusunda çalışmalar yürüten belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandıkları mekanlar belirli periyotlarda yıkanarak dezenfekte ediliyor. Yapılan yıkama ve dezenfekte çalışmaları ile vatandaşlara gönül rahatlığı ile kullanabilecekleri mekanlar sunuluyor.


Aksaray Belediyesi ekiplerinin sabahın erken saatlerinde yıkama çalışmalarına başladığını gören vatandaşlar, “Aksaray Belediyesi çalışanları işlerini öz veriyle ve saat gözetmeksizin yapıyorlar temizlik çalışması yapan işçilerin nezdinde Belediye Başkanı Evren Dinçer' e teşekkür ediyoruz” dedi.

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