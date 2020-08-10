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Aksaray'da caddeler çiçeklerle süslendi

Aksaray Belediyesi şehrin muhtelif noktalarında yaptığı peyzaj çalışmaları ile şehre renk katıyor.


Özellikle şehir merkezinde dikilen çiçekler Aksaray'ı farklı ve güzel bir görünüme kavuşturdu. Konuyla ilgili Aksaray Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediye ekipleri park, bahçe, mezarlık, yol kenarları, refüj ve döner kavşaklara diktikleri çiçekler sayesinde şehre farklı bir atmosfer katarak güzelleşmesini sağladı. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan yeşil alanları, kavşakları ve orta refüjleri çiçeklerle donattı. Birbirinden farklı mevsimlik çiçeklerle kavşaklara rengarenk bir görünüm kazandırıldı. Yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından takdir ile karşılandı" denildi.


Kent estetiğinin önemli olduğuna vurgu yapan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehri güzelleştirmek adına birçok noktada çalışma yürütüldüğünü belirterek, vatandaşların aileleri ile birlikte güzel zaman geçirecekleri mekanlar oluşturulduğunu ifade etti.

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