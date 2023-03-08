Aksaray'da çaldı, Şereflikoçhisar'da yakalandı

Aksaray'da bir evden 2 adet televizyon, tüfek ve çay çalan şahıs jandarmanın operasyonuyla Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde çaldığı malzemelerle yakalandı.

Olay, Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Güzelöz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde ikamet eden P.A. isimli şahıs, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak evinden 2 adet televizyon, 1 adet ruhsatlı av tüfeği ve 5 kilogram çayın çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, olay yerinde geniş çaplı araştırma ve inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda hırsızlığı yapan şahsın R.Y. isimli şahıs olduğu belirleyen JASAT dedektifleri Ortaköy İlçesi Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde şahsın peşine düştü. Şahsın Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde olduğunu tespit eden JASAT dedektifleri tespit edilen eve yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şahıs evde yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda çalınan 2 adet televizyon, bir adet ruhsatlı av tüfeği ve çaylar ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Y. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edilirken, ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.