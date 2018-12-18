İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da çalınan rögar kapağı belediye tarafından yenilendi

Aksaray Belediyesi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınan rögar kapaklarını yeniledi.


Olay, Yeni Sanayi Mahallesi 2020 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı sokakta bulunan rögar kapağı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Sokakta tehlike oluşturan açık rögar vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileriyle kapatıldı. Rögar kapağını yenileyen ekipler, çevresini de asfaltladı. Vatandaşlar ise belediye ekiplerine teşekkür etti. Rögar kapaklarını çalan şüpheli ya şüphelilerin yakalanması için polise şikayette bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.