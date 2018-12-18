Aksaray'da çalınan rögar kapağı belediye tarafından yenilendi

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi 2020 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı sokakta bulunan rögar kapağı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Sokakta tehlike oluşturan açık rögar vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileriyle kapatıldı. Rögar kapağını yenileyen ekipler, çevresini de asfaltladı. Vatandaşlar ise belediye ekiplerine teşekkür etti. Rögar kapaklarını çalan şüpheli ya şüphelilerin yakalanması için polise şikayette bulunuldu.