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Aksaray'da camilerde temizlik çalışması başladı

Aksaray’da Belediye Başkanı Evren Dinçer’in seçim öncesinde vaat ettiği projeler arasında yer alan ‘Cami temizleme ekibi’ projesiyle şehirdeki tüm camiler belirli periyotlarla temizlenerek bakımı yapılıyor.

Aksaray'da Belediye Başkanı Evren Dinçer'in seçim öncesinde vaat ettiği projeler arasında yer alan ‘Cami temizleme ekibi' projesiyle şehirdeki tüm camiler belirli periyotlarla temizlenerek bakımı yapılıyor.


Halkın daha temiz ve huzurlu bir şekilde ibadet yapmaları için çalışma yürüten Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan cami temizleme ekibi şehirdeki tüm camilerin iç ve dış mekanlarını temizlemeye başladı. Temizlik çalışması, cami halıları başta olmak üzere ahşap yüzeyler ile cami dışındaki abdesthaneler de sürüyor. Başkan Dinçer, "Camilerimizin temiz olmasını önemsiyoruz” diyerek, camilerin düzenli olarak temizleneceğini bildirildi.

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