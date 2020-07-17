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Aksaray'da çarşı tazyikli su ile yıkandı

Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çarşı merkezinde ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanında yıkama ve temizlik çalışması yaptı.


Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çarşı merkezinde ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanında bulunan sokakları köpüklü ve tazyikli su ile yıkadı. Sabahın erken saatlerinde başlayan temizlik çalışmalarında cadde ve sokaklar bol köpüklü tazyikli su ile yıkandı. Yapılan temizliğin ardından cadde ve sokaklar daha temiz bir görünüm kazandı. Aksaray Belediyesi ekiplerinin sabahın erken saatlerinde yıkama çalışmalarına başladığını gören vatandaşlar, “Aksaray Belediyesi çalışanlarının işlerini öz veriyle ve saat gözetmeksizin yapıyorlar temizlik çalışması yapan işçilerin nezdinde Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkür ediyoruz” dedi.

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