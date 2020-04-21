Aksaray'da çatı yangını paniğe neden oldu

Aksaray'da 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan Bahçeşehir Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 katlı apartmanın çatısından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın kontrol altına alınıp söndürüldükten sonra ekipler tarafından soğutma çalışmaları yapıldı. Apartman sakinleri yangının söndürülmesiyle rahat nefes aldı.