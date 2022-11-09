Aksaray'da Çevik Kuvvet ekiplerinden huzur denetimi

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla kent meydanında aralıksız denetim yapıyor.

Aksaray'da huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri tarafından 15 Temmuz Milli İrade Meydanında huzur ve güven denetimleri aralıksız devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan denetimlerde Çevik Kuvvet ekipleri şüpheli şahısları tek tek durdurarak POLCEP sistemi üzerinden Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıyor. Ekipler sorgulamanın yanı sıra vatandaşlara kentte huzur ve güven içerisinde yaşamaları için uyarılarda bulunuyor. Denetimlerde vatandaşlara bir durumla karşılaştıklarında polis ve kolluk kuvvetleri ile iletişime geçmeleri hususunda bilgiler verilirken, sorgusu yapılan vatandaşlar POLCEP sistemi üzerinden Cumhuriyet Başsavcılığına bildiriliyor. Sabahın erken saatlerinde başlayarak her 2 saatte değişen gruplar halinde denetimler akşam saatlerine kadar sürdürülüyor. İl Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesaplarından ise, "Kentimizde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" diyerek uygulama ve denetimlerin hatırlatması yapılıyor.

Vatandaş huzur ve güven uygulamalarından memnun

Çevik Kuvvet ekipleri tarafından yapılan uygulamada GBT sorgulaması yapılan Furkan Zorlu (24) kendisini güvende hissettiğini belirterek, "Şimdi şöyle bir şey var sabah erkenden kalkıp bizim için böyle güvenliğimiz için çalışıyorlar. Sabahlarını gündüz edip gündüzlerini gece ederek çalışıyorlar. Aksaray'ımız çok güzel gelişmekte olan bir şehir olarak, çeviklerimiz hep huzurumuz için çalışıyorlar. Çevik Kuvvet ekiplerimiz olsun, diğer polis memurlarımız, askerlerimiz olsun bunlar hep bizim için çalışıyorlar. Gece gündüz demeden bizim refahımız için güvenliğimiz için her zaman çalışmaktalar. Allah razı olsun onlardan Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin" dedi.

Hacı Ömer Aslan (21) ise, "Zaten huzur ile geziyorsak rahat nefes alabiliyorsak bu polisimizin askerimizin Çevik kuvvetimizin sayesindedir. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Gece gündüz burada uygulama yaparak bizim huzurumuz güvenimiz sıhhatimiz için çabalıyorlar. Gece gündüz uyumayan ailesinden ödün verip bizim için güvenliğimizi sağlayan Çevik Kuvvet ekiplerine her zaman teşekkür ediyoruz. Onlara minnetimizi sunuyoruz" diye konuştu.