Aksaray'da çiftçiler ve muhtarlar istişare toplantısında buluştu

Aksaray'da 48 mahalle muhtarı ve çiftçiler Ziraat Odası Başkanlığı tarafından organize edilen istişare toplantıda bir araya geldi.

Vali Ali Mantı ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve daire müdürlerinin da katıldığı programda yapılan projeler, çalışmalar ve köylere giden hizmetler ile sorunlar masaya yatırıldı. Burada bir konuşma yapan Aksaray Valisi Ali Mantı, Aksaray'ın tarım ve hayvancılıkta parlayan bir yıldız olduğunu belirterek, yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini ve her alanda çiftçiler ve muhtarların yanlarında, destekçileri olduklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise, belediye tarafından yapılan projeler ve çalışmalardan bahsederek, “Aksaray'da mahallelerimizde vatandaşlarımıza hizmet götürmenin çabası içerisindeyiz. Tarım ve hayvancılık alanında da şehrimizde çok güzel gelişmeler oluyor. Belediye olarak çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. İşimiz, gücümüz vatandaşımız. Vatandaşımıza hizmet götürmek” dedi. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise Aksaray'da bürokrasi, siyasi, STK ve daire müdürleri ile vatandaş arasında çok güzel bir birlik ve beraberlik olduğuna dikkat çekerek, “Amacımız şehrimize, üreticimize, vatandaşlarımıza hizmet etmek. Aksaray ilimiz tarım ve hayvancılık anlamında özellikle son 15 yılda çok ciddi gelişmeler gösterdi. Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da tarım ve hayvancılık sektörü yapılan desteklemeler, çalışmalar sayesinde gerçekten şaha kalktı. Sıkıntılarımız yok mu? İllaki sıkıntılar oluyor, eksikler oluyor. Ama biz burada birlik ve beraberlik içerisinde tüm sıkıntıların üstesinden gelerek çözüm getiriyoruz” dedi.

Başkan Koçak, ayrıca Aksaray Valili, Aksaray Belediyesi ve Aksaray İnsani Yardım Vakfı tarafından Yemen'e yardım kampanyası başlatıldığını belirterek, “Vatandaşlarımız, çiftçilerimiz, üreticilerimiz, muhtarlarımız, herkes elinden geleni yaparsa Allah'ın izniyle bir nebze de olsa faydamız olur” dedi.

Programa, Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik, daire ve şube müdürleri ile çiftçi ve muhtarlar katıldı.