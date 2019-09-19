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Aksaray'da çocuk parkında ortaya çıkan yılan korkuttu

Aksaray’da çocuk parkında ortaya çıkan yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Aksaray'da çocuk parkında ortaya çıkan yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.


Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çocuklarını çocuk parkına getiren aileler, ortaya çıkan yılanı fark etti. Bunun üzerine hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süreli çalışma ile yılanı yakalayarak bez bir torbaya koydu. Daha sonra şehrin dışında bir araziye giden itfaiye ekipleri, burada yılanı yeniden doğaya bıraktı.

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