Aksaray'da çocuklara yönelik trafik eğitim parkı yapılıyor

İstiklal Mahallesi Pazar Pazarı karşısında toplam 13 bin 594 metrekare alanda 41 araçlık otopark, eğitim alanı, kafeterya ve araç depo alanı 300 metrekare, karşılama alanı 760 metrekare, seyir amaçlı tribün 66 metrekare, çocuk oyun parkı 300 metrekare, alan içerisinde koşu, bisiklet ve trafik eğitim yolları yer alıyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, okul öncesi ve okul çağındaki çocuklara trafik kurallarının öğretilmesi ve trafik kültürünün yaygınlaştırılması için böyle bir projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Başkan Dinçer, “Aksaray'da Çocuk Trafik Eğitim Parkını oluşturmamızın amacının okul öncesi çocuklar ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek. Okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını parklarda gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun davranış kazandırılmasına, böylece trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı olmaktır” dedi.

Aksaray Belediyesi ekipleri, Çocuklar için yapılacak olan Trafik Eğitim Parkında altyapı çalışmalarına başladılar. Titizlikle sürdürülen altyapı işleri tamamlandıktan sonra üst yapı çalışmalarına start verilecek.