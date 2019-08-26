İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da elektrik direğine çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da elektrik direğine çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Galericiler Sitesi yeni hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane istikametine seyreden Onur Can Çelebi (22) idaresindeki 68 KL 849 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yoldan çıktı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, sürücü Çelebi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan İ.Ö. (12) ise yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.