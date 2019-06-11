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Aksaray'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

Aksaray’da etkili olan dolu yağışı ekili tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Aksaray'da etkili olan dolu yağışı ekili tarım arazilerinde zarara neden oldu.


Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da dün etkili olan yağmur ve dolu yağışı ekili tarım arazilerini vurdu. Dolu yağışı nedeniyle Ekecik bölgesindeki köylerde, Armutlu köyü, İncesu köyü ve bölgedeki birçok hububat ekili tarım arazilerine zarar verdi.


Zarar gören tarım arazilerine inen Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, şube müdürleriyle birlikte ön tespit çalışması yaptı. İl Müdürü Saklav, bugünden itibaren afet olan tüm köylerde hasar tespit çalışmalarına başlanıp çiftçilerin zarar durumlarını bakanlığa ulaştıracaklarını söyledi.


Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, çalışmaların ve başvuruları yakından takip edileceğini kaydetti.

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