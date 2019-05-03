Aksaray'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

Aksaray'da dün etkili olan dolu yağışı ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Aksaray'ın Sultanhanı ve Eskil ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli dolu yağışı ekili tarım arazilerine zarar verdi. Yağışın ardından hasar gören arazilerde inceleme yapan üreticiler, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Çiftçiler, Sultanhanı ilçesinde akşam aniden bastıran dolunun özellikle yonca tarlalarında büyük hasarlara yol açtığını söyledi. Sultanhanı ve Eskil ilçesi, Eşmekaya kasabası ve İncesu köyünde bazı tarım arazilerinde de etkili olan dolu yağışı bölge çiftçisini büyük zarara uğrattı.

Bazı bölgelerde yüzde 100'e yakın verim kaybı olduğunu ifade eden çiftçi Mehmet Yumuşak, "Ceviz büyüklüğüne yakın dolu yağdı. Böyle olunca yapacak bir şeyimiz yok. Büyüme döneminde olan Yonca ve Ekinlerimizde dökülmeler meydana geldi. Birçok arazide durum ürün alınamaz vaziyette Üreticilerimizi çok üzen bir durum oldu. Sigorta yaptıran üreticilerimiz, hasar-tespit çalışmasının ardından zararlarını inşallah tanzim edeceklerdir. İnşallah bir daha böyle doğal felaketler yaşamayız" dedi.