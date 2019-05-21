Aksaray'da domates güvesi mücadelesi için seralara tuzaklar asıldı

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından örtü altı yetiştiriciliği yapılan seralarda Domates Güvesi (Tuta absoluta) zararlısına karşı tuzak asma çalışmalarına başlandı.

Merkeze bağlı Gücünkaya köyü ile Laleli Mahallesinde bulunan ve domates yetiştiriciliği yapılan seralara Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca delta tipi feromon tuzaklar ile su tuzakları asıldı. Yapılan tuzak asma çalışması ile domates güvesi kelebeğinin tuzaklara ilk yakalanması takip edilecek olup, tuzaklarda yakalanan ilk kelebekten sonra bitkilerde larva ve yumurta sayımı yapılacak.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bitkilerde yapılan sayımlar neticesinde 100 bitkide yaprak, gövde ve saplarda 3 veya daha fazla sayıda larva ya da yumurta görülmesi durumunda kimyasal mücadeleye başlanması gerekmektedir. Kimyasal mücadelede kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri hakkında bilgi almak için çiftçilerimizin Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir” denildi.