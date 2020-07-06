İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Aksaray’da düğün merasiminden dönen otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i ağır 4 kişi de yaralandı.

Aksaray'da düğün merasiminden dönen otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.


Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya ilinden düğün merasiminden dönen Ramazan Ç. (48) idaresindeki 68 FC 251 plakalı Renault marka otomobil, Aksaray'a 5 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada şoförün yanında oturan Veysel Çullaz (36) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve otomobilde bulunan İsmail S. (43), Nilüfer S. (41), Ömer S. (21) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken, sürücü Ramazan Ç.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.