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Aksaray'da duman çıkan otomobil alev almadan söndürüldü

Aksaray’da motor kısmından dumanlar çıkan otomobil itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonucu alev almadan kontrol altına alındı.

Aksaray'da motor kısmından dumanlar çıkan otomobil itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonucu alev almadan kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde 68 HE 410 plakalı otomobiline binen Behiye Y., marşa bastığı sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Behiye Y.'nin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin motor kısmından çıkan küçük çaptaki yangına müdahale eden itfaiye, aracı alevler içinde kalmaktan kurtardı. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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