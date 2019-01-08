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Aksaray'da eğitime kar engeli

Aksaray’da kar yağışı ve beraberinde olumsuz hava şartları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından eğitime bir gün ara verildi.

Aksaray'da kar yağışı ve beraberinde olumsuz hava şartları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından eğitime bir gün ara verildi.


Aksaray Valisi Ali Mantı, Aksaray'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray merkez, merkeze bağlı belde ve köylerde öğleden sonra okulların tatil olduğunu bildirdi. Vali Mantı, İl Milli Eğitim Müdürü ile görüşerek öğleden sonra okulların tatil edilmesi talimatını verirken, Aksaray'da kar yağışı devam ediyor.

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