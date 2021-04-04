İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aksaray'da emniyet ve sağlık personeline siperlik dağıtıldı

Aksaray’da öğrenciler tarafından tasarlanıp üretilen siperlikler emniyet ve sağlık personeline dağıtıldı.

Aksaray'da öğrenciler tarafından tasarlanıp üretilen siperlikler emniyet ve sağlık personeline dağıtıldı.


Aksaray'da eğitim veren Teknokent Koleji öğrencilerinin kendi elleriyle tasarlayıp ürettikleri siperlikleri emniyet ve sağlık çalışanlarına dağıtıldı. Kent genelinde cadde ve sokaklarda görev alan polis memurlarını ve hastanelerde sağlık çalışanlarını ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler siperlikleri personellere teslim etti.


Okul Müdür Yardımcısı Hilal Özdemir, “Kolej öğrencilerinin yapımında yardımcı olduğu siperlik maskeleri güvenlik güçlerimize sosyal sorumluluk projesi kapsamında dağıtıyoruz. Kolejimiz bundan sonraki aşamalarda yeni projeleriyle birlikte hizmet verecektir” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.