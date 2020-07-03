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Aksaray'da Ervah Kabristanı girişine ışıklandırma sistemi

Aksaray Belediyesi, içerisinde birçok evliyanın ve alimin metfun bulunduğu Ervah Kabristanının girişini yeni nesil ışıklandırma sistemi ve projektörlerle aydınlattı.


Konuyla ilgili Aksaray Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni nesil ışıklandırma sistemiyle birlikte kabristan girişine ışıklı “Somuncu Baba Diyarı Aksaray” yazısı eklendiği belirtilerek, "Aksaray Belediyesi estetik dokunuşlar yaparak şehrin birçok noktasını hoş bir görünüm kazandırıyor. Son olarak Ervah Kabristanı girişi dekoratif aydınlatma sistemiyle donatıldı. İçerisinde birçok evliyanın ve alimin metfun olduğu kabristan giriş kapısı yeni nesil ışıklandırma sistemi ve projektörlerle aydınlatıldı. Benzer çalışma kabristan girişinde yer alan çeşmeye de uygulandı. Aksaray Belediyesi şehrin tanıtımına katkı sunmak için kabristan girişine ışıklı 'Somuncu Baba Diyarı Aksaray' yazısı yerleştirdi" denildi.

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