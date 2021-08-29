Aksaray'da FETÖ üyesi operasyonla yakalandı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) suç örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri FETÖ/PDY suç örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. (48) isimli şahsın kent merkezinde olduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen TEM ekipleri, kısa süreli çalışma ile M.Ş.'nin yerini belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen TEM ekipleri şahsı yakaladı. Yakalanan şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Terör örgütleri ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.