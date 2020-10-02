Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı, 1 tutuklama

Aksaray'da KOM ve TEM ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yaptığı operasyonlarda bir eski komiser, aktif görevde olan infaz koruma memuru ve zabıt katibi yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray merkezde 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) faaliyetlerini deşifre etmeye/engellemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında örgüte üye olma suçundan yakalama kararı bulunan ihraç komiser A.A. (35) isimli şahsın Aksaray'da olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek yapılan operasyonla şahsı yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ihraç komiser tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir diğer operasyon ise Aksaray merkezli Konya ve Trabzon illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda halen aktif görevde bulunan infaz koruma memuru M.G.T. (26) ile zabıt katibi R.K. (44) isimli şahıslar Aksaray KOM ve TEM ekiplerinin operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.