Aksaray'da FETÖ/PDY TSK yapılanması operasyonu: 7 gözaltı

Aksaray'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgütle bağlantıları olduğu tespit edilen kapanan askeri okullarda öğrenciyken ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon, sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi tarafından yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturması kapsamında 15 Temmuz'dan sonra kapanan askeri okullardan ihraç edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca ankesörlü ve büfe telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 7 eski askeri öğrenci tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen TEM ekipleri sabahın ilk ışıklarında 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheliden 6'sı Aksaray'da, 1'i ise Siirt'te yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.