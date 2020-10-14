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Aksaray'da FETÖ/PDY üyesi 1 kişi yakalandı

Aksaray’da FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan çalışmalarda terör örgütüne üye olmaktan aranan ve hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan çalışmalarda terör örgütüne üye olmaktan aranan ve hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.


Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/YDP) Terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etme ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı araştırmalar kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A. (47) isimli şahıs TEM ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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