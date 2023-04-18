Aksaray'da firari 10 şahıs yakalanarak tutuklandı

Aksaray'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, firari ve aranması olan 10 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, şehirde farklı suçlara karışmış firari ve aranan şahısların peşine düşen polis ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Konuta silahla yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, kasten yaralama, hırsızlık, silahla tehdit, yağma, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, nafaka hükümlerine uymamak suçlarından aranan 10 şahsı düzenlediği operasyonlarla yakaladı. Yakalanma ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu.