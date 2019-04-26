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Aksaray'da firari 5 kişi yakalanarak tutuklandı

Aksaray’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari 5 kişi operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari 5 kişi operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.


Aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptığı operasyonla aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahsı yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, “Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” suçundan dolayı 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.E. (22), “Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık” suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Ö. (19), “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.G. (38), “Silahla tehdit” suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan D.A.S. (40) ve “Resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S. (43) operasyonla yakalandı. Şüpheliler sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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