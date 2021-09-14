İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aksaray'da firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polisin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polisin operasyonuyla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli T.T.'nin il merkezinde olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, yaptığı takip sonucu şahsın saklandığı ikameti tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen ikamete operasyon düzenleyen TEM ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.