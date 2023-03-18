Aksaray'da “Firari” operasyonları: 10 tutuklama

Aksaray'da aranan firari şahıslara yönelik 1 haftada 14 ayrı operasyon düzenleyen asayiş ekipleri, haklarında arama, yakalama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan aranan 10 şahsın peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Cebir, tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, yağma gibi çeşitli suçlardan aranan ve adresleri belirlenen şahısları takibe alan asayiş ekipleri, 1 haftada 14 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda “Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma- kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.N. (50), “Hırsızlık“ suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan S.A. (31), “Dolandırıcılık“ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.B. (41), “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.T. (44), “Hırsızlık“ suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.G. (50), “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama-hırsızlık-yağma” suçlarından 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.A. (27), “Hırsızlık“ suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.A. (28), “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan R.A. (27), “Hırsızlık“ suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan B.Ş. (28) ve “Dolandırıcılık“ suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan H.B. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslar Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak gönderildi.