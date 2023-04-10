Aksaray'da fırtına yıktı geçti

Aksaray'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve hortum bir caminin minaresini ve mandıraları yıktı, evlerin çatısını uçurdu. Yıkılan minare nedeniyle cami imamının yaralandığı afette 5 küçükbaş hayvan da telef olurken, hortum anbean görüntülendi.

Akşam saatlerinde Ağaçören ilçesi ve ilçeye bağlı Hacı Ahmetli Davutlu, Göllü, Kırımini, Avşar ve Hacıismailli köylerinde etkili olan fırtına ve hortum adeta yıktı geçti. Köylerde evlerin çatıları uçarken, arazideki mandıralar da yıkıldı. Ağaçların yerinden sökülerek savrulduğu afette traktör römorkları devrildi. Bazı araçların hasar gördüğü, elektrik direklerinin devrildiği fırtına ve hortum sonrası ilçe ve 5 köyünde büyük hasar oluştu. 5 küçükbaş hayvan telef olurken, hortum anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Minaresi yıkılan caminin imamı yaralandı

Ağaçören ilçesine bağlı Göllü köyündeki caminin minaresi de fırtınada cami lojmanının üzerine yıkıldı. Bu sırada evde bulunan cami imamı Özcan D. (26) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan imamı ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan imamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede hummalı bir çalışma başlattı.