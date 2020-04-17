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Aksaray'da gecelerin huzur ve güvencesi bekçiler

Aksaray’da geceleri sokak sokak, cadde cadde devriye atan mahalle ve çarşı bekçileri olabilecek olaylara karşı etkin bir mücadele sergiliyor.

Aksaray'da geceleri sokak sokak, cadde cadde devriye atan mahalle ve çarşı bekçileri olabilecek olaylara karşı etkin bir mücadele sergiliyor.



Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, çarşı ve mahallelerin kontrol altına alınması amacıyla görev yapan mahalle ve çarşı bekçileri gece sabaha kadar sokak sokak, cadde cadde devriye atarak olabilecek olaylara karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Gecelerin huzur ve güven unsuru çarşı ve mahalle bekçileri meydana gelebilecek en ufak bir olaya karşı bile etkin bir caydırıcı rol üstleniyor. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler, sokaklarda otomobilleri, camileri, okulları, apartmanları, parkları ve hemen her yeri devriye atıp kontrol altında tutarak halkın geceyi huzur ve güvende geçirmesini sağlıyor.

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