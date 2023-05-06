Aksaray'da geri dönüşüm farkındalık eğitimleri devam ediyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in sürdürülebilir atık yönetimi amacı ile hayata geçirdiği Toplama Ayırma Tesisi ve I. Sınıf Atık Getirme Merkezinde öğrencilere yönelik verilen eğitimlere devam ediliyor.

Aksaray'daki tüm okulların ziyaret ettiği Toplama Ayırma Tesisi ve I. Sınıf Atık Getirme Merkezinin bu haftaki konuğu 125. Yıl Ortaokulu öğrencileri oldu. Tesisi gezen öğrencilere, çocuklarda çevre bilinci ve bilinçli tüketici farkındalığının oluşturulması amacı ile tesiste gerçekleştirilen faaliyetler anlatılıyor. Tesis içerisinde cam, kağıt ve metal gibi atıkların tekrar kullanılması için yapılan sınıflandırma işlemlerini çocuklar tek tek inceledi. Atıkların toplandığı, sınıflandırıldığı ve paketlendiği noktaları gören çocuklara okullarda yürütülen atık pil toplama kampanyası gibi etkinliklerin amacı da anlatıldı. Çocuklara, aşırı ve bilinçsiz tüketimin ve bu durumun neden olduğu çevre ile alakalı problemleri gözlemlemeleri için geri dönüşümün önemi, günlük hayatlarında kullandıkları ürünlerin kullanıma hazır hale gelmesinin kolay olmadığı anlatıldı. Çocukların çevre konusunda motivasyonunu ve duyarlılığını artırmak adına tesise göstermiş oldukları ilgiden dolayı Belediye Başkanı Evren Dinçer'in imzaladığı teşekkür belgesi verildi.

Çevre bilincinin farkında olan çocuklar doğanın geleceğini korumak amacı ile çalışma yapan Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkür etti. Çocuklar tesisi gezdikten sonra günlük hayatlarında kullandıkları ürünleri daha dikkatli kullanacaklarını söyledi.