Aksaray'da gıda denetimleri artırıldı

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetimlerini artırarak, korona virüs kapsamında bilgilendirme broşürü dağıttı.

Aksaray'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından market, lokanta-restoran, fırın ve perakende satış noktalarında faaliyet gösteren işletme sahibi ve çalışanlarına korona virüse karşı hangi önlemlerin alınması gerektiği anlatıldı. Özellikle personel hijyeni, el hijyeni, personelin sağlığı, alet ekipman ve işletme dezenfeksiyonu, maske, bone, eldiven kullanımı, hijyen bariyerleri, havalandırma, açıkta gıda satışı yapılmaması gibi konuların virüsün yayılmasının engellenmesinde büyük önem arz ettiği gıda işletmelerine anlatıldı. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav'ın da katıldığı denetimlerde gıda işletmelerinde korana virüsten korunmak için 10 altın kural konulu afiş dağıtımı gerçekleştirildi.