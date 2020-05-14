Aksaray'da gönüllü kursiyer ve kadınlar maske üretimi yapıyor

Aksaray'da gönüllü kursiyer ve vatandaşlar maske üretimine başladı.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüsle mücadele kapsamında Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde maske üretimine başlanıldı. Sultanhanı İlçe Kaymakamlığının önderliğinde ve izniyle Sultanhanı İlçe Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen maske üretiminde kadınlar gönüllü olarak çalışıyor. Üretilen maskeler ilçe halkına ücretsiz dağıtılacak. Maske üretiminde dikiş nakış bilen kadınlar ve ilçe halk eğitim merkezi kursiyerleri yer alıyor.

“Devletimize her konuda destek vermeye hazırız”

Günlük ortalama 2 bine yakın maske üretimi yapabildiklerini belirten İlçe Halk Eğitim Müdürü Şerife Böge, "Alınan maske malzemeleriyle ve kaymakamlığımızın izniyle atölyemizi açtık. Kursiyerlerimizle, hocalarımızla beraber gönüllü olarak burada maske dikimine başladık. Bu sürece bu şekilde katkı sağlamak istedik. Bizim burada kursiyerlerimizle beraber, hocalarımızın gönüllü olarak diktiği maskeler vatandaşımıza ücretsiz dağıtılacak. Süreç birlik, beraberlik ve dayanışma süreci. Ülkemizin bu süreçten en az zararla çıkmasını istiyoruz. Devletimize her konuda destek vermeye hazırız. Kursiyerlerimize, hocalarımıza şu mübarek Ramazan ayında oruçlu halde gelip burada gönüllü olarak bu çabayı gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz, süreç devam ettiği sürece bizden herhangi bir görev istendiğinde yerine getireceğiz" dedi.

“Maske dikiminde gönüllü olarak çalışıyoruz”

Kursiyerlere dikiş konusunda eğitim veren kurs hocası Emine Bozkurt, “Sultanhanı ilçesinde halk eğitimde biçki dikiş hocalığı yapıyorum. Biz gönüllü olarak maske dikiminde çalışıyoruz öğrencilerimiz ile birlikte. Bizimde bir katkımız olsun istedik. İnşallah temennimiz daha sağlıklı günler” şeklinde konuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kurslarına ara verilen takı tasarım eğitmeni Özge Güçlü de maske üretimi çalışmalarına destek verdiğini belirterek, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Üretimi tamamlanan maskelerin önümüzdeki günlerde tüm vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağı bildirildi.