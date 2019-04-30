Aksaray'da Güzel Sanatlar Lisesi'nin resim sergisi göz kamaştırdı

Aksaray'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yıl içerisinde hazırlanan eserler görücüye çıktı.

Aksaray'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından eğitim öğretim yılı içerisinde yapılan çalışmalarla hazırlanan ele emeği resimler görücüye çıktı. Aksaray Belediyesi Tiyatro Salonu'nda açılan sergide öğrencilerin yaptığı 100'ün üzerinde eser beğeniye sunulurken, serginin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü ve Hacı Ömer Kartal, okul müdürü Nuri Girgin ve resim öğretmenleri tarafından kurdelesi kesilerek açıldı. Resim Öğretmenleri İlkay İnci, Yaşar Karpuz, Emre Atlan, Ali Akyol ve Özgür Çağlar tarafından organize edilerek öğrenciler tarafından yapılan resimler büyük beğeni topladı.

Açılışta bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, böylesine güzel bir serginin açılışında emeği geçen tüm öğretmen, idareci ve öğrencilere teşekkür ederek, “Görüyoruz ki geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız her zamanki gibi bambaşka bir güzellikle yine karşımızdalar. Çocuklarımızın böyle güzel başarılara imza atmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimizi kutlar, çocuklarımızı da başarılarından dolayı tebrik ederim” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Milli Eğitim Müdürü Kartal, okul müdürleri ve öğretmenler tarafından resim sergisinin kurdelesi kesildi. Cumartesi Günü'ne kadar açık olacak sergide heykel, rölyef, yağlı boya, karakalem çalışmaları yer alıyor. Sergi açılışında başarılı olan öğrencilere ise teşekkür belgeleri İl Milli Eğitim Müdürü Kartal tarafından verildi.