Aksaray'da haklarında hapis cezası bulunan 3 suçlu yakalandı

Aksaray'da yaralama, silahla ateş etme ve zorla fuhuş yaptırmak suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Operasyonlar Dere Mahallesi, Küçük Bölcek Mahallesi ve Taşpazar Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslar kapsamında geniş çaplı araştırma ve takip başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaralama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.I. (29), fuhşa teşvik ve zorla fuhuş suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.D. (32) ve havaya ateş açma suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (31) isimli şüphelilerin adreslerini tespit etti. Yapılan takip sonucu yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. 3 ayrı mahallede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 3 zanlı da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler, daha sonda cezaevine gönderildi.